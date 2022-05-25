Тренер по фигурному катанию рассказал о жесткости у Тутберидзе

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров и тренер по фигурному катанию Сергей Добрин заявил, что для тренировок в команде Тутберидзе нужна колоссальная стрессоустойчивость.
«Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри все было гораздо жестче. Чтобы добиться успеха, нужно иметь колоссальную стрессоустойчивость», - приводит слова Добрина «РИА Новости Спорт».
Добрин работал ассистентом в штабе Тутберидзе. Специалист добавил, что работа помощников в «Хрустальном» была организована грамотно.
«Тутберидзе находила ассистентов, которые ее не подведут».
В числе именитых учениц штаба Тутберидзе олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова, серебряные призеры Олимпиады Евгения Медведева и Александра Трусова.
На Олимпиаде в Пекине ученики Тутберидзе завоевали четыре медали.