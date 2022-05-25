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1 час назад

Добрин о работе в команде Тутберидзе: Все говорят о конкуренции учеников, внутри все гораздо жестче

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Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров и тренер по фигурному катанию Сергей Добрин заявил, что для тренировок в команде Тутберидзе нужна колоссальная стрессоустойчивость.

Тренер по фигурному катанию рассказал о жесткости у Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри все было гораздо жестче. Чтобы добиться успеха, нужно иметь колоссальную стрессоустойчивость», - приводит слова Добрина «РИА Новости Спорт».

Добрин работал ассистентом в штабе Тутберидзе. Специалист добавил, что работа помощников в «Хрустальном» была организована грамотно.

«Тутберидзе находила ассистентов, которые ее не подведут».

В числе именитых учениц штаба Тутберидзе олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова, серебряные призеры Олимпиады Евгения Медведева и Александра Трусова.

На Олимпиаде в Пекине ученики Тутберидзе завоевали четыре медали.

Фигурное катание,Камила Валиева,Сергей Добрин,Александра Трусова,Алина Загитова,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Евгений Медведев,
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