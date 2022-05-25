Тренер по фигурному катанию рассказал о жесткости у Тутберидзе

«Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри все было гораздо жестче. Чтобы добиться успеха, нужно иметь колоссальную стрессоустойчивость», - приводит слова Добрина «РИА Новости Спорт».