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2 часа назад

Тарасова: конгресс ISU должен ответить российским фигуристам, за что их отстранили

ТАСС

Участники предстоящего конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) должны разъяснить российским фигуристам, за что конкретно их отстранили от участия во всех международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС во вторник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова рассказала, чего ждет от конгресса ISU
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чего я жду от конгресса? Я не понимаю, почему они сняли всех наших спортсменов, пусть нам объяснят, в чем они виноваты, в чем виноваты наши маленькие девочки. Что они сделали? Они убили кого-то, ограбили? Пусть ISU ответит им на этот вопрос", - сказала Тарасова.

Конгресс ISU пройдет в июне в Таиланде. 19 мая в документе ISU, предоставленном ТАСС, говорилось о том, что решение об участии российских делегатов будет принято 6 июня, в первый день конгресса.

"Мы живем в стране, которая всегда побеждала или участвовала в победах. Страна, которая развивала фигурное катание - и одиночное, и парное, и танцы. Мы не просто участвовали, мы развивали этот вид спорта. За что дисквалифицируют спортсменов? А если бы это были их дети? Они обязаны ответить на этот вопрос: за что дисквалифицированы все наши спортсмены, вся наша сборная?" - добавила Тарасова.

1 марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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