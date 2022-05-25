Тарасова рассказала, чего ждет от конгресса ISU

"Мы живем в стране, которая всегда побеждала или участвовала в победах. Страна, которая развивала фигурное катание - и одиночное, и парное, и танцы. Мы не просто участвовали, мы развивали этот вид спорта. За что дисквалифицируют спортсменов? А если бы это были их дети? Они обязаны ответить на этот вопрос: за что дисквалифицированы все наши спортсмены, вся наша сборная?" - добавила Тарасова.