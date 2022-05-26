Фигуристка Нугуманова предрекла массовый отток россиян из спорта на фоне санкций

"Насколько я знаю, сейчас не все страны принимают российских спортсменов, не все готовы работать с нами. И неважно, на каком уровне спортсмен. Скорее всего, будут просто уходить (из спорта). Мы сейчас говорим о тех, кто уже был на высоком уровне, это огромная работа. Знаю, как было тяжело ребятам-олимпийцам, которые поехали сначала в Красноярск, там были две недели, ежедневные тесты, закрытые помещения и прочее. Это все безумно трудно", - приводит слова фигуристки "Матч ТВ".