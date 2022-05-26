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1 час назад

Фигуристка Нугуманова предрекла массовый отток россиян из спорта на фоне санкций

Газета.Ruиещё 2

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась мнением о возможном оттоке спортсменов из страны на фоне санкций.

Фигуристка Нугуманова предрекла массовый отток россиян из спорта на фоне санкций
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

"Насколько я знаю, сейчас не все страны принимают российских спортсменов, не все готовы работать с нами. И неважно, на каком уровне спортсмен. Скорее всего, будут просто уходить (из спорта). Мы сейчас говорим о тех, кто уже был на высоком уровне, это огромная работа. Знаю, как было тяжело ребятам-олимпийцам, которые поехали сначала в Красноярск, там были две недели, ежедневные тесты, закрытые помещения и прочее. Это все безумно трудно", - приводит слова фигуристки "Матч ТВ".

19-летняя Нугуманова — призер этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

Напомним, в конце апреля Международный союз конькобежцев (ISU) продлил действие отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации. Представители США, Канады, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Испании, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии выступили с требованием продления санкций в адрес российских фигуристов, а также запрета России на участие в конгрессе ISU, который состоится в июне.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева не стала отвечать на вопрос об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Елизавета Нугуманова,Евгения Медведева,
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