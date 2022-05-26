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53 минуты назад

Призер Олимпиады-1998 Крылова рассказала, почему вернулась из США в Россию

Газета.Ru

Бывшая фигуристка, а ныне — тренер и хореограф Анжелика Крылова в интервью YouTube-каналу «Ход коньком» рассказала, почему решила вернуться в Россию из США.

Призер Олимпиады назвала причину возвращения из США в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Одна из причин — мне не хватало общения на русском языке. Даже достаточно хорошо зная английский, мне не хватало там культуры, театров, музеев. Каждые выходные я куда-то выхожу, развиваюсь, смотрю, наслаждаюсь этим здесь.

Мне стало скучно, мне захотелось чего-то нового, захотелось развития, захотелось посмотреть, как работают здесь, был просто интерес. Считаю, что в России намного больше и спортсменов, и детей — это не сравнится. И потенциала больше вырастить спортсменов, потому что у нас намного больше катается спортсменов, чем там.

Сейчас нет такой популярности фигурного катания в Америке, как раньше», — заявила хореограф.

Крылова стала серебряным призером Олимпийских игр — 1998 в Нагано в паре с Олегом Овсянниковым. Также на их счету две победы на чемпионатах мира.

Ранее нападающий системы клуба «Вегас Голден Найтс» Максим Марушев рассказал, как в Северной Америке относятся к рекордам нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а также к результативности форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Фигурное катание,Олег Овсянников,Анжелика Крылова,Максим Марушев,Кирилл Капризов,
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