Призер Олимпиады назвала причину возвращения из США в Россию

Бывшая фигуристка, а ныне — тренер и хореограф Анжелика Крылова в интервью YouTube-каналу «Ход коньком» рассказала, почему решила вернуться в Россию из США.
«Одна из причин — мне не хватало общения на русском языке. Даже достаточно хорошо зная английский, мне не хватало там культуры, театров, музеев. Каждые выходные я куда-то выхожу, развиваюсь, смотрю, наслаждаюсь этим здесь.
Мне стало скучно, мне захотелось чего-то нового, захотелось развития, захотелось посмотреть, как работают здесь, был просто интерес. Считаю, что в России намного больше и спортсменов, и детей — это не сравнится. И потенциала больше вырастить спортсменов, потому что у нас намного больше катается спортсменов, чем там.
Сейчас нет такой популярности фигурного катания в Америке, как раньше», — заявила хореограф.
Крылова стала серебряным призером Олимпийских игр — 1998 в Нагано в паре с Олегом Овсянниковым. Также на их счету две победы на чемпионатах мира.
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