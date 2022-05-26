Призер Олимпиады назвала причину возвращения из США в Россию

Мне стало скучно, мне захотелось чего-то нового, захотелось развития, захотелось посмотреть, как работают здесь, был просто интерес. Считаю, что в России намного больше и спортсменов, и детей — это не сравнится. И потенциала больше вырастить спортсменов, потому что у нас намного больше катается спортсменов, чем там.