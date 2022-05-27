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3 минуты назад

Алексей Ягудин показал своё детское фото с бабушкой

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил свою детскую фотографию, на которой он изображён вместе со своей бабушкой.

Алексей Ягудин показал своё детское фото с бабушкой
Фото: Из личного архива Алексея ЯгудинаИз личного архива Алексея Ягудина

«Два года...» — подписал снимок Ягудин.

41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Фигурное катание,Алексей Ягудин,
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