Алексей Ягудин показал своё детское фото с бабушкой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил свою детскую фотографию, на которой он изображён вместе со своей бабушкой.