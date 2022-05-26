Работавший с Тутберидзе тренер раскрыл подробности о ее жестких методах тренировок

Ходят легенды о том, какая на самом деле заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. Ее ученицы становятся лучшими фигуристками мира, но какой ценой? Какая атмосфера царит на катке на самом деле рассказал тренер Сергей Добрин, который сотрудничал с Тутберидзе. По его словам, нужно обладать колоссальной стрессоустойчивостью, чтобы добиться результата в ее группе.
«Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри все было гораздо жестче», — цитирует Добрина «Р-спорт».
Тренер поделился одним случаем, который наглядно дает понять, как Тутберидзе отбирает спортсменов и закаляет их характер. На просмотр пришла девочка, Добрин пытался заниматься с ней в течение двух недель индивидуально. На что Тутберидзе сделала замечание тренеру: «Она должна сама научиться. Ты можешь ей что-то подсказать, но не должен натаскивать». Остаться девочке в группе так и не удалось. Спустя две недели у нее не получилось сделать сложный прыжок и Тутберидзе отказалась с ней работать. Ни слезы самой девочки, ни даже слезы ее мамы не смогли повлиять на решение знаменитого тренера.
И хотя такие методы тренировок кажутся чрезмерными, система Тутберидзе работает. Никто не смог составить серьезную конкуренцию ее воспитанницам.
«Только такая система сегодня приносит результат. За последние годы никто не может посягнуть на позиции учениц Этери Георгиевны», — пришел к выводу Добрин.