Работавший с Тутберидзе тренер раскрыл подробности о ее жестких методах тренировок

Ходят легенды о том, какая на самом деле заслуженный тренер России Этери Тутберидзе . Ее ученицы становятся лучшими фигуристками мира, но какой ценой? Какая атмосфера царит на катке на самом деле рассказал тренер Сергей Добрин , который сотрудничал с Тутберидзе. По его словам, нужно обладать колоссальной стрессоустойчивостью, чтобы добиться результата в ее группе.

Тренер поделился одним случаем, который наглядно дает понять, как Тутберидзе отбирает спортсменов и закаляет их характер. На просмотр пришла девочка, Добрин пытался заниматься с ней в течение двух недель индивидуально. На что Тутберидзе сделала замечание тренеру: «Она должна сама научиться. Ты можешь ей что-то подсказать, но не должен натаскивать». Остаться девочке в группе так и не удалось. Спустя две недели у нее не получилось сделать сложный прыжок и Тутберидзе отказалась с ней работать. Ни слезы самой девочки, ни даже слезы ее мамы не смогли повлиять на решение знаменитого тренера.