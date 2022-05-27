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1 час назад

Мозалев поддержал Нугуманову в конфликте с тренерским штабом

Матч ТВиещё 5

Российский фигурист Андрей Мозалев поддержал Елизавету Нугуманову в конфликте с тренерским штабом Евгения Рукавицына.

Мозалев поддержал Нугуманову в конфликте с тренерским штабом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Нугуманова рассказала в интервью «Матч ТВ», что Рукавицын и другие члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона.

— Наткнулся на интервью Лизы Нугумановой. Видел ее в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем.

Раньше мы катались на одном льду, она из тех спортсменок, которые отдаются полностью своей работе и живет фигурным катанием. Хочу пожелать ей искренне удачи, самого хорошего, и чтобы на ее пути встречались только хорошие моменты. Знаю ее хорошо, она добрая и честная, — написал Мозалев в своем Telegram-канале.

Фигурное катание,Андрей Мозалев,Евгений Рукавицын,Елизавета Нугуманова,
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