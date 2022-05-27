Мозалев поддержал Нугуманову в конфликте с тренерским штабом

— Наткнулся на интервью Лизы Нугумановой. Видел ее в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем.



Раньше мы катались на одном льду, она из тех спортсменок, которые отдаются полностью своей работе и живет фигурным катанием. Хочу пожелать ей искренне удачи, самого хорошего, и чтобы на ее пути встречались только хорошие моменты. Знаю ее хорошо, она добрая и честная, — написал Мозалев в своем Telegram-канале.