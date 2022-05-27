«Ты не заслуживаешь тут кататься»: Нугуманова заявила о травле

«Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать. Я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали. Я просто не знала, кому я так мешаю, и что вообще происходит», - заявила она.