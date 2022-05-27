«Ты не заслуживаешь тут кататься»: Нугуманова заявила о травле

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что тренер Евгений Рукавицын угрожал ей и пообещал убрать ее из спорта. Что происходит в российском фигурном катании, разбирался «Рамблер».
Фигуристка Елизавета Нугуманова произвела фурор на чемпионате России, заняв третье место среди взрослых. После такого прорыва ученица Евгения Рукавицына могла всерьез рассчитывать на поездку на чемпионат мира, но ее мечтам не суждено было сбыться.
Но на днях в интервью «Матч ТВ» спортсменка заявила, что команда ее тренера Евгения Рукавицына по ходу прошлого сезона неоднократно оскорбляла ее и заставляла тренироваться среди маленьких детей и без поддержки наставника.
«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». (…) Весь прошлый сезон после контрольных прокатов я тренировалась самостоятельно. Я каталась на младших льдах, с маленькими детьми. Мне говорили: «Ты не заслуживаешь музыку на старшем льду. Ты не заслуживаешь тут кататься, я так решил», - рассказала она.
При этом спортсменка отметила, что были и угрозы физической расправы со стороны тренера из группы Евгения Рукавицына — Валентина Молотова.
«Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать. Я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали. Я просто не знала, кому я так мешаю, и что вообще происходит», - заявила она.
Резонансное интервью Елизаветы Нугумановой вызвало резкую реакцию со стороны фигуристов и тренеров.
Так, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что поддерживает тренерский штаб Евгения Рукавицына, пишет Sports.ru.
«Могу сказать слова поддержки тренерскому штабу и выразить полную солидарность. Все видели сезон Лизы. Абсолютно нормально, когда тренер тебе говорит какие-то вещи, чтобы спасти твою карьеру», - заметил он.
О поддержке тренеров заявил и хореограф Илья Авербух, подчеркнув, что работал с Евгением Рукавицыным и «атмосфера на тренировках там прекрасная».
«Вообще они очень интеллигентные и тонкие люди – и Женя, и Валентин Молотов. Я с огромным уважением отношусь к ним, всегда буду их поддерживать. Конечно, каждый имеет право на мнение, на какие-то высказывания, но я в данном случае точно на стороне тренера», – заметил Авербух.
В свою очередь олимпийский чемпион Алексей Ягудин комментируя жалобы фигуристки Елизаветы Нугумановой на травлю, напомнил спортсменке о словах заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, пишет РБК.
«Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: "Ищи говно в себе". Полностью согласен с ее словами в этой ситуации», — сказал Ягудин
При этом фигурист Андрей Мозалев заметил, что в прошлом сезоне почти каждый день видел Елизавету Нугуманову в слезах. Об этом он написал в своем Tekegram-канале.
«Видел ее в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах. Мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем. Раньше мы катались на одном льду, она из тех спортсменок которые отдаются полностью своей работе и живет фигурным катанием. Хочу пожелать ей удачи», - заявил фигурист.