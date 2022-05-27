Российского фигуриста Кондратюка призвали в армию

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре. Об этом сообщает сайт ЦСКА.
Вместе с российским фигуристом службу будут проходить еще 38 спортсменов. Всего среди солдат службу будут проходить представители 16 видов спорта.
Напомним, что Кондратюк сумел удачно выступить на прошедших в феврале зимних Олимпийских играх — 2022. 18-летний Кондратюк стал золотым медалистом Игр, выиграв награду в командном турнире.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о новостях про отношения между Марком Кондратюком и Александрой Трусовой.