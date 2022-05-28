Медведева ответила на вопрос о переходе в керлинг

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, перейдет ли из фигурного катания в керлинг. Фигуристка выступила на церемонии открытия турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Что ж меня сегодня в керлинг отправляют. Ну, если бы не фигурное катание... Слава богу, фигурное катание у меня на месте, все с этим хорошо. Пока что никуда уходить я не собираюсь», - сказала Медведева.
По её словам, ей просто нравится сама игра в керлинг, она «интересная».
Международный турнир Nornickel Curling Cup проходит на ледовой арене «Таймыр» в Дудинке. В этом году за победу борются шесть профессиональных мужских и женских команд. Евгения Медведева выступила на открытии со специальным номером, который поставил Илья Авербух.