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2 часа назад

Медведева ответила на вопрос о переходе в керлинг

Елена Прошина

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, перейдет ли из фигурного катания в керлинг. Фигуристка выступила на церемонии открытия турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке, сообщает «Спорт-Экспресс».

Медведева ответила на вопрос о переходе в керлинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что ж меня сегодня в керлинг отправляют. Ну, если бы не фигурное катание... Слава богу, фигурное катание у меня на месте, все с этим хорошо. Пока что никуда уходить я не собираюсь», - сказала Медведева.

По её словам, ей просто нравится сама игра в керлинг, она «интересная».

Международный турнир Nornickel Curling Cup проходит на ледовой арене «Таймыр» в Дудинке. В этом году за победу борются шесть профессиональных мужских и женских команд. Евгения Медведева выступила на открытии со специальным номером, который поставил Илья Авербух.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Илья Авербух,
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