Тарасова порадовалась за отправившегося служить фигуриста Кондратюка

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила информацию о том, что российский фигурист Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре.

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«Абсолютно все спортсмены должны служить и проходить военную подготовку, по тому же примеру Кондратюка. На дальнейшей карьере это скажется только положительно. Он молодец», — приводит слова Тарасовой РБК.

Кондратюк на прошедших Олимпийских играх в Пекине стал обладателем золотой медали в командном турнире. В личных соревнованиях он стал лишь 15-м.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.