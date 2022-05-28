Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+26° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Тарасова считает, что фигуристу Кондратюку будет полезно пройти срочную службу

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила информацию о том, что российский фигурист Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре.

Тарасова порадовалась за отправившегося служить фигуриста Кондратюка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Абсолютно все спортсмены должны служить и проходить военную подготовку, по тому же примеру Кондратюка. На дальнейшей карьере это скажется только положительно. Он молодец», — приводит слова Тарасовой РБК.

Российского фигуриста Кондратюка призвали в армию

Кондратюк на прошедших Олимпийских играх в Пекине стал обладателем золотой медали в командном турнире. В личных соревнованиях он стал лишь 15-м.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова начала тренерскую карьеру в 19 лет.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Софья Самодурова,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители