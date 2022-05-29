Фигуристка Косторная выступила на публике в роли певицы

Российская фигуристка, чемпионка Европы - 2020 Алена Косторная впервые публично попробовала себя в роли певицы. Об этом спортсменка поделилась со своими поклонниками в социальных сетях.

"Маленький шаг к мечте. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист. Это было очень волнительно, но мы справились", - рассказала Косторная.

2 марта стало известно, что спортсменка будет тренироваться под руководством Елены Буяновой. Однако официального перехода еще не состоялось. Спортсменка и тренер изначально планировали определиться со своим решением до мая. В текущем сезоне спортсменка выступила в серии Гран-при и не смогла отобраться в финал. Также девушка из-за перелома кисти пропустила чемпионат России и не смогла поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекин.