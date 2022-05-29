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1 час назад

Фигуристка Косторная выступила на публике в роли певицы

Газета.Ru

Российская фигуристка, чемпионка Европы - 2020 Алена Косторная впервые публично попробовала себя в роли певицы. Об этом спортсменка поделилась со своими поклонниками в социальных сетях.

Фигуристка Косторная выступила на публике в роли певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Маленький шаг к мечте. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист. Это было очень волнительно, но мы справились", - рассказала Косторная.

2 марта стало известно, что спортсменка будет тренироваться под руководством Елены Буяновой. Однако официального перехода еще не состоялось. Спортсменка и тренер изначально планировали определиться со своим решением до мая. В текущем сезоне спортсменка выступила в серии Гран-при и не смогла отобраться в финал. Также девушка из-за перелома кисти пропустила чемпионат России и не смогла поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекин.

Напомним, в конце апреля Международный союз конькобежцев (ISU) продлил действие отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала, что она думала о завершении карьеры.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Алена Косторная,Елена Буянова,
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