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25 минут назад

Трусова стала победительницей премии WOW Awards

Елена Прошина

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова стала победительницей премии WOW Awards в категории «Ярчайшая фигуристка года». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Трусова стала победительницей премии WOW Awards
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вручение наград VII национальной премии от журнала WOW прошло в усадьбе «Тайны Рублёва».

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Трусова заняла второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.

Победу в соревнованиях одержала россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница РФ, Камила Валиева, совершила ряд ошибок в ходе произвольного выступления, и заняла лишь четвертое место.

Сейчас Трусова встречается с олимпийским чемпионом в командном турнире Марком Кондратюком, который был призван на срочную службу в спортроту ЦСКА.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Анна Щербакова,Александр Трусов,
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