Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова стала победительницей премии WOW Awards в категории «Ярчайшая фигуристка года». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Вручение наград VII национальной премии от журнала WOW прошло в усадьбе «Тайны Рублёва».
Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Трусова заняла второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.
Победу в соревнованиях одержала россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница РФ, Камила Валиева, совершила ряд ошибок в ходе произвольного выступления, и заняла лишь четвертое место.
Сейчас Трусова встречается с олимпийским чемпионом в командном турнире Марком Кондратюком, который был призван на срочную службу в спортроту ЦСКА.