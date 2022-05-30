Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова стала победительницей премии WOW Awards в категории «Ярчайшая фигуристка года». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Вручение наград VII национальной премии от журнала WOW прошло в усадьбе «Тайны Рублёва».

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пекине Трусова заняла второе место, впервые в истории фигурного катания исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков.

Победу в соревнованиях одержала россиянка Анна Щербакова. Еще одна представительница РФ, Камила Валиева, совершила ряд ошибок в ходе произвольного выступления, и заняла лишь четвертое место.