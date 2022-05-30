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1 час назад

Фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин завершили карьеру

Матч ТВ

Фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, выступавшие в танцах на льду за Испанию, объявили о завершении карьеры.

Фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин завершили карьеру
Фото:  Gettyimages.ru Gettyimages.ru

— Мы чувствуем гордость от того, как отвечали на вызовы, как старались отдать максимум на каждой тренировке. Мы довольны тем, чего смогли добиться. Несмотря на то, что мы не будем больше выступать, наша команда сильна как никогда, — написал Халявин в социальных сетях.

Сара Уртадо в 2015 году брала перерыв в карьере из-за травмы, а вскоре встала в пару с россиянином Халявиным, который ранее выступал с Ксенией Монько. В течение шести лет Уртадо и Халявин тренировались под руководством Александра Жулина за Испанию. Высшее достижение танцоров — 7-е место чемпионата Европы. Уртадо 29 лет, Халявину — 31 год.

Фигурное катание,Кирилл Халявин,Сара Уртадо,Ксения Монько,Александр Жулин,
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