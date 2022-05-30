Фигуристы Сара Уртадо и Кирилл Халявин завершили карьеру

— Мы чувствуем гордость от того, как отвечали на вызовы, как старались отдать максимум на каждой тренировке. Мы довольны тем, чего смогли добиться. Несмотря на то, что мы не будем больше выступать, наша команда сильна как никогда, — написал Халявин в социальных сетях.