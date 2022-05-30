Фигуристка-чемпионка сравнила жестокость методов работы в России и США

Семикратная чемпионка Эстонии по фигурному катанию Елена Глебова рассказала о различиях подготовки спортсменов в США и России. Ее слова приводит Forbes.

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Глебова посчитала, что российские фигуристы показывают выдающиеся результаты за счет жестоких методов работы тренеров. Она рассказала, что в США начинающего спортсмена нельзя критиковать, так как родители могут подать в суд.

«Тренеры работают очень аккуратно и, возможно, где-то не могут раскрыть свой потенциал, так как вынуждены существовать в очень жестких рамках», — заявила чемпионка.

Кроме побед на первенствах страны, на счету Глебовой золото на турнире NRW Trophy и Merano Cup. Она завершила карьеру в 2014 году и начала работать тренером.