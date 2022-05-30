Фигуристка Косторная дебютировала в качестве певицы

Алёна выступила на концерте и анонсировала собственный трек. Неужели чемпионка Европы всерьёз задумывается о музыкальной карьере?

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Алёна Косторная снова стала возмутительницей спокойствия в мире фигурного катания. Яркая и эффектная чемпионка Европы в очередной раз доказала, что ничего не боится, и предстала перед публикой в новом амплуа. Фигуристка впервые выступила на сцене в качестве вокалистки, исполнив сложную композицию певицы Адель. Кроме того, Алёна анонсировала собственный трек, поразив болельщиков и заставив их говорить о смене рода деятельности спортсменки.

Видео дня

Но сама мысль о том, что некогда успешная фигуристка всерьёз задумывается о музыкальной карьере, многих ужаснула и привела в ярость. Косторную жёстко раскритиковали за видео с пением, отметив низкий уровень навыков и сравнив с Ольгой Бузовой.

Вот только даже если Алёна и неидеальна, она ещё учится, и такого отношения к себе точно не заслужила.

Косторная станет певицей и запишет трек?

Алёну Косторную можно смело назвать одной из самых неординарных фигуристок современности. Спортсменка невероятно хороша не только на льду, но и за его пределами. Она постоянно развивается и удивляет болельщиков новыми начинаниями. Не стала Алёна останавливаться на достигнутом и в это межсезонье. Ученица Елены Буяновой в очередной раз сменила имидж — и неспроста. Вероятно, чемпионка Европы подбирала образ для важного мероприятия. Недавно Косторная выступила на концерте, где спела песню певицы Адель Skyfall.

«Маленький шаг к мечте. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист. Это было очень волнительно, но мы справились, спасибо, Алёна Таланцева», — написала впоследствии спортсменка в социальных сетях, поблагодарив своего педагога по вокалу.

Как выяснилось, Алёна уже продолжительное время занимается постановкой голоса у специалистов. Девушка посетила более 50 уроков вокала и не планирует останавливаться. По словам фигуристки, она также готовится к записи трека. Её песня собственного сочинения (текст Косторной помогли написать, но под её чутким руководством с сохранением идеи) находится в стадии отработки.

«Есть такая тема — песня под ключ. Ты пишешь, что тебе нужна за песня, что бы хотела в ней рассказать, а они тебе присылают через какое-то время варианты. У меня с рифмами не очень, и у меня самой это не получится сделать. А исполнить я очень хорошо могу, почему бы не попробовать? И я решила, что какое-то время уроков вокала прошло и надо попробовать себя теперь в этом», — делилась ближайшими планами Алёна в подкасте «Ход коньком».

«Бузова от фигурного катания»

Реакция на дебют Косторной последовала неоднозначная. Большинство поклонников не поняли необычного увлечения фигуристки и жёстко раскритиковало её за низкий уровень музыкальных навыков. Вот лишь некоторые комментарии, которыми полнится интернет.

Тем не менее были и те, кто оценил смелость Алёны, пожелав ей удачи на новом поприще.

Критиковать Косторную за хобби — стыдно

Поддержка любителей фигурного катания наверняка очень важна для Алёны, а вот излишняя критика её вокальных данных — занятие неблагодарное и стыдное. Хотя бы потому, что сама спортсменка осознаёт, что неидеальна, но пытается исправить это. Как уже отмечали комментаторы, без пробных концертов невозможно самосовершенствование, и все певцы проходят этап, когда их исполнение выглядит не лучшим образом. А ведь Алёна и не певица вовсе: фигуристка объяснила, что это лишь хобби и профессионально заниматься музыкой она пока не собирается.

«Это хобби, чисто для себя. Мне это реально интересно, мне это нравится. Я обожаю караоке, и в какой-то момент, естественно, с подачи мамы, я поняла, что буду не просто орать в него, а буду это делать, не травмируя уши других людей», — говорила Косторная.

То, что Алёна стала петь — совсем не плохо. Это один из способов снять стресс после сложного олимпийского сезона, который не задался для чемпионки Европы. Фигуристка получила две серьёзные травмы и выбыла из гонки за Пекин — ей оставалось наблюдать за главным стартом четырёхлетия по телевизору дома. Неудивительно, что Косторная захандрила и даже подумывала завершить карьеру. Но, видимо, качественный отдых и забота родных образумили её и вселили веру в себя. Спортсменка сменила тренерский штаб и теперь изо всех сил пытается вернуться на прежний высокий уровень. А между изматывающими тренировками позволяет себе расслабиться и поёт, снимает видео для канала в YouТube и делает ещё много интересных и полезных вещей.