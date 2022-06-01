Олимпийский чемпион прокомментировал скандальную вечеринку Медведевой

«Когда у нас миллиардеры отдыхают с телками по 20 штук на палубе – это вы не замечаете. Да, Медведева имеет полное право устраивать такие вечеринки и танцы! Как и все остальные фигуристки. Я уже не в том возрасте, а так бы тоже что-нибудь придумал. Поэтому я считаю, что они разумные, нормальные девушки.