Появилось видео откровенного танца Евгении Медведевой на вечеринке

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева станцевала откровенный танец на вечеринке в клубе. Об этом пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На опубликованных изданием кадрах спортсменка в коротком платье танцует на танцполе.

Вечеринка, на которой был исполнен чувственный танец, была организована самой Медведевой. На нее фигуристка пришла в наряде в стиле начала XX века, отмечается в статье.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, завоевала медали чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Ранее Евгения Медведева стала героиней обложки апрельского номера мужского журнала Maxim. Участие фигуристки в откровенной фотосессии прокомментировали тренеры Татьяна Тарасова, Александр Жулин, спортсмены Марк Кондратюк, Анастасия Скопцова, медиаменеджер Тина Канделаки, бывший партнер Медведевой по «Ледниковому периоду» Даня Милохин и другие.