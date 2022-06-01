Появилось видео откровенного танца Евгении Медведевой на вечеринке

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева станцевала откровенный танец на вечеринке в клубе. Об этом пишет «Газета.ру».
На опубликованных изданием кадрах спортсменка в коротком платье танцует на танцполе.
Вечеринка, на которой был исполнен чувственный танец, была организована самой Медведевой. На нее фигуристка пришла в наряде в стиле начала XX века, отмечается в статье.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, завоевала медали чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.
Ранее Евгения Медведева стала героиней обложки апрельского номера мужского журнала Maxim. Участие фигуристки в откровенной фотосессии прокомментировали тренеры Татьяна Тарасова, Александр Жулин, спортсмены Марк Кондратюк, Анастасия Скопцова, медиаменеджер Тина Канделаки, бывший партнер Медведевой по «Ледниковому периоду» Даня Милохин и другие.
При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Медведеву. Она отметила, что снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.