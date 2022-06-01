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1 час назад

Фигуристка Медведева исполнила откровенный танец в ночном клубе

Алиса Селезнёва

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева станцевала откровенный танец на вечеринке в клубе. Об этом пишет «Газета.ру».

Появилось видео откровенного танца Евгении Медведевой на вечеринке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных изданием кадрах спортсменка в коротком платье танцует на танцполе.

Вечеринка, на которой был исполнен чувственный танец, была организована самой Медведевой. На нее фигуристка пришла в наряде в стиле начала XX века, отмечается в статье.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, завоевала медали чемпионатов мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Ранее Евгения Медведева стала героиней обложки апрельского номера мужского журнала Maxim. Участие фигуристки в откровенной фотосессии прокомментировали тренеры Татьяна Тарасова, Александр Жулин, спортсмены Марк Кондратюк, Анастасия Скопцова, медиаменеджер Тина Канделаки, бывший партнер Медведевой по «Ледниковому периоду» Даня Милохин и другие.

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Медведеву. Она отметила, что снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Анастасия Скопцова,Евгения Медведева,Александр Жулин,Татьяна Тарасова,Тина Канделаки,
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