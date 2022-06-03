Трусова выступит в прыжках в длину в рамках недели легкой атлетики

По информации «Матч ТВ», серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в неделе легкой атлетики в дисциплине прыжок в длину.
Если Трусова появится в протоколах, то, с точки зрения World Athletics, она будет аффилирована с ВФЛА и попадет под санкции. Для участия в международных турнирах по легкой атлетике ей нужно будет получить нейтральный статус.
День прыжков на турнире, организованном департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики, пройдет 9 июня. Среди звездных спортсменов заявлены Александр Меньков, Артем Примак, Артем Чермошанский и Юлия Пидлужная. Трусова представлена анонимно в качестве «сюрприза».
В первый день соревнований, 7 июня, пройдет Мемориал братьев Знаменских. Среди участников — Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Кристина Макаренко и Сергей Шубенков.
Закроет соревновательную программу день спринта 10 июня. На него заявлены Юрий Борзаковский, Кристина Макаренко, Полина Миллер, Игорь Образцов и Константин Шабанов.
17-летняя Трусова — бронзовый призер чемпионата мира-2021, двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2020, 2022), бронзовый призер финала Гран-при-2019, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). На Олимпийских играх-2022 она первой в истории смогла без падений исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе.