Трусова выступит в прыжках в длину в рамках недели легкой атлетики

По информации «Матч ТВ», серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в неделе легкой атлетики в дисциплине прыжок в длину.

Фото: Reuters Reuters

Если Трусова появится в протоколах, то, с точки зрения World Athletics, она будет аффилирована с ВФЛА и попадет под санкции. Для участия в международных турнирах по легкой атлетике ей нужно будет получить нейтральный статус.

День прыжков на турнире, организованном департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики, пройдет 9 июня. Среди звездных спортсменов заявлены Александр Меньков, Артем Примак, Артем Чермошанский и Юлия Пидлужная. Трусова представлена анонимно в качестве «сюрприза».

В первый день соревнований, 7 июня, пройдет Мемориал братьев Знаменских. Среди участников — Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Кристина Макаренко и Сергей Шубенков.