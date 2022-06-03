Скопцова и Алешин завершили спортивную карьеру

Российский фигуристы, выступавшие в танцах на льду, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин приняли решение завершить спортивную карьеру. Об этом ТАСС в пятницу сообщила тренер дуэта Светлана Алексеева .

Скопцовой 21 год, Алешину 25 лет, они являются победителями финала юниорской серии Гран-при, юниорского чемпионата мира и Первенства России среди юниоров. Также на их счету бронзовая медаль чемпионата России и третье место на российском этапе серии Гран-при.