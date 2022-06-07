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28 минут назад

Российская фигуристка переметнулась на сторону США

Елена Прошина

Фигуристка из России, выступающая в танцах на льду, Диана Дэвис будет представлять сборную США, сообщает ТАСС со ссылкой на американского журналиста Дэйва Лиза, который в свою очередь ссылается на слова матери фигуристки тренера Этери Тутберидзе.

Российская фигуристка переметнулась на сторону США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — говорится в заявлении.

Ранее 19-летняя Дэвис выступала в дуэте с Глебом Смолкиным. В их активе серебряная медаль чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

1 марта Международный союз конькобежцев принял решение отстранить спортсменов России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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