Тарасова возмущена ложью о Тутберидзе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что американский журналист Дэйв Лиз, распространивший фейковую информацию о переходе Дианы Дэвис, дочери Этери Тутберидзе, в сборную США по фигурному катанию, должен ответить за свою ложь. Об этом Тарасова заявила ТАСС во вторник.
"Когда журналисты начнут извиняться за то, что заранее пишут неправду? Тем более, что Этери уже сказала - она остается в России, работает здесь. За такие вещи нужно отвечать. Кому отстаивать правду, если не журналистам? Но и те пишут сегодня вранье", - сказала Тарасова.
Ранее американский журналист Лиз со ссылкой на Тутберидзе сообщил, что Дэвис будет представлять США. Также он отметил, что Тутберидзе хотела бы тренировать в США, однако это невозможно из-за того, что в ее группе слишком много фигуристов.
Тутберидзе в соцсетях назвала новость "очередным фейком". Дэвис в ответ на информацию о переходе в сборную США написала: "Какие новости мы про себя узнаем".
Дэвис 19 лет, она выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. В активе дуэта серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.