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24 минуты назад

Тарасова заявила, что возмущена ложью о переходе дочери Тутберидзе в сборную США

ТАССиещё 8

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что американский журналист Дэйв Лиз, распространивший фейковую информацию о переходе Дианы Дэвис, дочери Этери Тутберидзе, в сборную США по фигурному катанию, должен ответить за свою ложь. Об этом Тарасова заявила ТАСС во вторник.

Тарасова возмущена ложью о Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

"Когда журналисты начнут извиняться за то, что заранее пишут неправду? Тем более, что Этери уже сказала - она остается в России, работает здесь. За такие вещи нужно отвечать. Кому отстаивать правду, если не журналистам? Но и те пишут сегодня вранье", - сказала Тарасова.

Ранее американский журналист Лиз со ссылкой на Тутберидзе сообщил, что Дэвис будет представлять США. Также он отметил, что Тутберидзе хотела бы тренировать в США, однако это невозможно из-за того, что в ее группе слишком много фигуристов.

Тутберидзе в соцсетях назвала новость "очередным фейком". Дэвис в ответ на информацию о переходе в сборную США написала: "Какие новости мы про себя узнаем".

Дэвис 19 лет, она выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. В активе дуэта серебро чемпионата России 2022 года. На дебютных для себя Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
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