Тарасова возмущена ложью о Тутберидзе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что американский журналист Дэйв Лиз, распространивший фейковую информацию о переходе Дианы Дэвис, дочери Этери Тутберидзе, в сборную США по фигурному катанию, должен ответить за свою ложь. Об этом Тарасова заявила ТАСС во вторник.

Фото: ТАСС ТАСС

"Когда журналисты начнут извиняться за то, что заранее пишут неправду? Тем более, что Этери уже сказала - она остается в России, работает здесь. За такие вещи нужно отвечать. Кому отстаивать правду, если не журналистам? Но и те пишут сегодня вранье", - сказала Тарасова.

Ранее американский журналист Лиз со ссылкой на Тутберидзе сообщил, что Дэвис будет представлять США. Также он отметил, что Тутберидзе хотела бы тренировать в США, однако это невозможно из-за того, что в ее группе слишком много фигуристов.

Тутберидзе в соцсетях назвала новость "очередным фейком". Дэвис в ответ на информацию о переходе в сборную США написала: "Какие новости мы про себя узнаем".