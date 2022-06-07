Тутберидзе ответила на слухи о переходе дочери в сборную США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала фейком появившуюся информацию о переходе своей дочери Дианы Дэвис в сборную США. Об этом пишет ТАСС.
«Очередной фейк», - написала Тутберидзе в своих соцсетях.
Сама Диана, выступающая в танцах на льду и входящая в сборную России, также отреагировала на слухи в соцсетях.
«Какие новости мы про себя узнаем», - написала Дэвис.
Ранее американский журналист Дэйв Лиз со ссылкой на Этери Тутберидзе написал в соцсетях о том, что Дэвис перейдет в американскую сборную. Кроме того, он добавил, что сама тренер также хотела бы тренировать в США, однако это невозможно из-за того, что в ее группе слишком много фигуристов.
Напомним, Диана Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Дуэт завоевал серебряную медаль на чемпионате России 2022 года, благодаря чему получил путевку на Олимпиаду. На дебютных для себя Играх в Пекине пара заняла 14 место.