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1 час назад

Тутберидзе ответила на слухи о переходе дочери в сборную США

Елена Прошина

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала фейком появившуюся информацию о переходе своей дочери Дианы Дэвис в сборную США. Об этом пишет ТАСС.

Тутберидзе ответила на слухи о переходе дочери в сборную США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередной фейк», - написала Тутберидзе в своих соцсетях.

Сама Диана, выступающая в танцах на льду и входящая в сборную России, также отреагировала на слухи в соцсетях.

«Какие новости мы про себя узнаем», - написала Дэвис.

Ранее американский журналист Дэйв Лиз со ссылкой на Этери Тутберидзе написал в соцсетях о том, что Дэвис перейдет в американскую сборную. Кроме того, он добавил, что сама тренер также хотела бы тренировать в США, однако это невозможно из-за того, что в ее группе слишком много фигуристов.

Напомним, Диана Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Дуэт завоевал серебряную медаль на чемпионате России 2022 года, благодаря чему получил путевку на Олимпиаду. На дебютных для себя Играх в Пекине пара заняла 14 место.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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