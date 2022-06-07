Возрастной ценз в фигурном катании повысят до 17 лет

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете (Таиланд) сегодня, 7 июня.