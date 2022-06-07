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49 минут назад

ISU объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете (Таиланд) сегодня, 7 июня.

Возрастной ценз в фигурном катании повысят до 17 лет
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Напомним, в настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.

Ранее Конгресс ISU продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.

Фигурное катание,
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