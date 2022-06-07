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1 час назад

ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет

Алиса Селезнёва

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) сегодня принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования. Об этом пишет ТАСС.

ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, предложение было внесено норвежской федерацией, обратившей внимание на короткую карьеру фигуристок, которые завершают ее сразу после Олимпийских игр. За поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет проголосовали 100 членов конгресса. Против нововведения выступили 16 членов.

Возрастной ценз будет повышен до 17 лет, начиная с сезона-2024/25. При этом в сезоне-2023/24 он составит 16 лет.

Ранее ISU на заседании конгресса не принял поправку в устав, которая позволяла бы отстранить Федерацию фигурного катания на коньках России от членства в организации. За принятие этой поправки проголосовал 71 делегат при необходимых 77 голосах. В случае ее принятия ISU позволял бы совету предпринимать любые действия, вплоть до временного отстранения, против федераций-членов организации и спортсменов.

При этом Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за спецоперации России на Украине.

Фигурное катание,Зимние виды спорта,
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