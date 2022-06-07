ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) сегодня принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, предложение было внесено норвежской федерацией, обратившей внимание на короткую карьеру фигуристок, которые завершают ее сразу после Олимпийских игр. За поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет проголосовали 100 членов конгресса. Против нововведения выступили 16 членов.
Возрастной ценз будет повышен до 17 лет, начиная с сезона-2024/25. При этом в сезоне-2023/24 он составит 16 лет.
Ранее ISU на заседании конгресса не принял поправку в устав, которая позволяла бы отстранить Федерацию фигурного катания на коньках России от членства в организации. За принятие этой поправки проголосовал 71 делегат при необходимых 77 голосах. В случае ее принятия ISU позволял бы совету предпринимать любые действия, вплоть до временного отстранения, против федераций-членов организации и спортсменов.
При этом Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за спецоперации России на Украине.