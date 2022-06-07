Навка высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) повысить минимальный возраст до 17 лет связано с успехами российских фигуристок. Такое мнение высказала в интервью «Спорт-экспрессу» олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка .

«Конечно, это все из-за наших девочек. Если бы в Америке были 15-летние чемпионки, девочки, которые выигрывали бы все соревнования, этот вопрос даже не рассматривался бы», - уверена она.

«С одной стороны, это убирает возможность травм и не калечит детскую психику, а с другой стороны забирает шанс у девочек стать олимпийскими чемпионками», - подчеркнула она.

Сегодня Конгресс Международного союза конькобежцев принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования. Предложение было внесено норвежской федерацией, обратившей внимание на короткую карьеру фигуристок, которые завершают ее сразу после Олимпийских игр. За поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет проголосовали 100 членов конгресса. Возрастной ценз будет повышен до 17 лет, начиная с сезона-2024/25. При этом в сезоне-2023/24 он составит 16 лет.