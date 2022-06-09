В фигурном катании сократили количество компонентов

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) объявил о сокращении количества компонентов в фигурном катании с пяти до трёх. Соответствующее решение было принято на заседании организации в Пхукете (Таиланд).

До реформы в так называемую вторую оценку входили следующие компоненты: «владение коньком» («навыки скольжения»), «связующие элементы», «перформанс», «композиция» и «интерпретация музыки». После реформы останутся три компонента: «композиция», «владение коньком» и новый компонент «презентация», который включит в себя элементы прежних компонентов «перформанс» и «интерпретация музыки».