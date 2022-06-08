ISU увеличил число участников в ЧМ по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) увеличил количество участников в чемпионате мира по фигурному катанию. Такое решение было принято на конгрессе ISU в Таиланде, сообщает ТАСС.
Новые правила начнут действовать с сезона-2024/25. Увеличение числа участников произойдет за счет проведения квалификационного раунда. В отборочных соревнованиях фигуристы будут демонстрировать только произвольные программы. В свою очередь, это потребовало изменить продолжительность турнира с семи до восьми дней.
Таким образом, в мужском и женском одиночном катании число участников турнира увеличится до 54, в танцах на льду - до 40, в спортивных парах - до 32. В основной раунд пройдут по 24 фигуриста в женском и мужском одиночном катании, 20 танцевальных дуэтов и 16 пар.
Из отборочного раунда в основной в мужском и женском одиночном катании будут выходить по 12 фигуристов, десять танцевальных дуэтов и восемь спортивных пар. При этом в основном раунде чемпионата без участия в квалификации будет позволять успешное выступление на предыдущем чемпионате мира.
Ранее на конгрессе ISU принял ключевое для фигурного катания решение - поэтапно увеличить минимальны возраст участников взрослых турниров с 15 до 17 лет. При этом в следующем сезоне минимальный возраст участников останется прежним, новые правила будут действовать с сезона-2024/25. Аналогичный возрастной ценз будет действовать и на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку.