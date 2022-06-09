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1 час назад

Трусова исполнила прыжок на 4,19 метра

Елена Прошина

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова приняла участие в соревнованиях в рамках недели легкой атлетики в Москве. Как сообщает «Чемпионат.com», с четырех попыток ей удалось прыгнуть в длину на 4,19 метра.

Трусова исполнила прыжок на 4,19 метра
Фото: ТАССТАСС

В первой попытке 17-летняя фигуристка исполнила прыжок на 3,8 метра, со второй улучшила результат до 3,94 метра, а с третьей — до 4,1 метра. Лучший результат Трусова показала на последней, четвертой попытке.

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Напомним, что Неделя легкой атлетики — серия легкоатлетических стартов, организованная департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. Они проходят в московских «Лужниках» с 7 по 13 июня. Соревнования являются отборочными на первую Всероссийскую Спартакиаду.

Фигурное катание,Александр Трусов,
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