Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная рассказала за что обиделась на своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. По ее мнению, ее проблемы незаслуженно обесценивали. Об этом она рассказала в интервью «Спорт-экспресс».

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По словам спортсменки, в декабре 2021 года она сломала кисть. Именно из-за этого тренер обвинила ее в том, что она пропустила чемпионат России.

«Какие были эмоции от ее слов? Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был большой тяжелый гипс, из пальцев только две фаланги свободные, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой», - поведала спортсменка.

Алена рассказала, что из-за гипса она столкнулась с множеством проблем. Были неудобства, что рука не до конца сгибалась. Из-за него было сложно надеть тонкие платья для выступлений. Кроме того, гипс был очень тяжелый, из-за чего было сложно прыгать, так как фигуристка боялась, что он перевесит и она упадет.

«Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня "какой-то пальчик сломан", цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», - пожаловалась Косторная.