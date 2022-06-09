Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе

Фигуристка Алена Косторная рассказала за что обиделась на своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. По ее мнению, ее проблемы незаслуженно обесценивали. Об этом она рассказала в интервью «Спорт-экспресс».
По словам спортсменки, в декабре 2021 года она сломала кисть. Именно из-за этого тренер обвинила ее в том, что она пропустила чемпионат России.
«Какие были эмоции от ее слов? Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был большой тяжелый гипс, из пальцев только две фаланги свободные, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой», - поведала спортсменка.
Алена рассказала, что из-за гипса она столкнулась с множеством проблем. Были неудобства, что рука не до конца сгибалась. Из-за него было сложно надеть тонкие платья для выступлений. Кроме того, гипс был очень тяжелый, из-за чего было сложно прыгать, так как фигуристка боялась, что он перевесит и она упадет.
«Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня "какой-то пальчик сломан", цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», - пожаловалась Косторная.
Напомним, в декабре 2021 года фигуристка опубликовала в соцсетях фото с загипсованной рукой. По ее словам, она упала на тренировке и сломала кисть. Алена прыгала аксель и неудачно приземлилась. Из-за травмы ей пришлось пропустить чемпионат России, где разыгрывались путевки на олимпийские игры.