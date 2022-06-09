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1 час назад

Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе

Елена Прошина

Фигуристка Алена Косторная рассказала за что обиделась на своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. По ее мнению, ее проблемы незаслуженно обесценивали. Об этом она рассказала в интервью «Спорт-экспресс».

Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спортсменки, в декабре 2021 года она сломала кисть. Именно из-за этого тренер обвинила ее в том, что она пропустила чемпионат России.

«Какие были эмоции от ее слов? Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был большой тяжелый гипс, из пальцев только две фаланги свободные, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой», - поведала спортсменка.

Алена рассказала, что из-за гипса она столкнулась с множеством проблем. Были неудобства, что рука не до конца сгибалась. Из-за него было сложно надеть тонкие платья для выступлений. Кроме того, гипс был очень тяжелый, из-за чего было сложно прыгать, так как фигуристка боялась, что он перевесит и она упадет.

«Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня "какой-то пальчик сломан", цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», - пожаловалась Косторная.

Напомним, в декабре 2021 года фигуристка опубликовала в соцсетях фото с загипсованной рукой. По ее словам, она упала на тренировке и сломала кисть. Алена прыгала аксель и неудачно приземлилась. Из-за травмы ей пришлось пропустить чемпионат России, где разыгрывались путевки на олимпийские игры.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,
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