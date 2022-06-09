Болельщик бросил на лед телефон после выступления Сотниковой

Болельщик бросил на лед телефон после выступления олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой на шоу Евгения Плющенко, сообщает «Газета.ру».
25-летняя фигуристка, в 2020 году объявившая о завершении карьеры, выполнила прокат под живое выступление Димы Билана.
После номера, в котором Сотникова прыгнула одинарный аксель, зрители в знак признания стали бросать на лед цветы и игрушки, а один из фанатов бросил телефон. Фигуристка подняла гаджет и вернула его зрителю.
Аделина Сотникова - двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, а также четырехкратная победительница первенства России. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Сотникова впервые в истории российских фигуристок-одиночниц завоевала золотую медаль. Последний раз в профессиональных соревнованиях спортсменка участвовала в сезоне 2015/2016, но об окончательном решении закончить профессиональную карьеру объявила только в 2020 году после перенесенной операции на позвоночнике.