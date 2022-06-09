Болельщик бросил на лед телефон после выступления Сотниковой

Болельщик бросил на лед телефон после выступления олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой на шоу Евгения Плющенко, сообщает «Газета.ру».

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25-летняя фигуристка, в 2020 году объявившая о завершении карьеры, выполнила прокат под живое выступление Димы Билана.

После номера, в котором Сотникова прыгнула одинарный аксель, зрители в знак признания стали бросать на лед цветы и игрушки, а один из фанатов бросил телефон. Фигуристка подняла гаджет и вернула его зрителю.