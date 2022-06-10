Сотникова рассказала о номере под песню Билана

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова получает удовольствие от выступления под песни Димы Билана. Об этом она в четверг рассказала журналистам.
В четверг в Москве прошло шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов". Сотникова выступала под песню Билана "Океан".
"Не в первый раз катаюсь под Диму Билана. Люди говорят, что я кайфую, когда катаюсь под Диму, надеюсь, и у него такие же эмоции, когда катаюсь я. Всегда хочется вникнуть в песню, раствориться и подарить эмоции зрителям", - сказала Сотникова.