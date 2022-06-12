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46 минут назад

В WADA высказались о деле Валиевой

Елена Прошина

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли допустил, что вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой могут вынести позже августа. Об этом сообщает ESPN.

В WADA высказались о деле Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело Валиевой сейчас расследуют в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). В пробе фигуристки, сданной в декабре 2021, были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Ниггли заявил, что намеченная дата завершения расследования РУСАДА - начало августа - «не является жестким сроком». По его словам, по процедурным причинам «иногда требуется больше времени».

В WADA также отметили, что результаты, полученные российской стороной, могут быть оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Положительный тест Валиевой на запрещенный сердечный препарат запоздало был обнаружен во время Олимпиады в Пекине. Спортсменку хотели отстранить от соревнований, на этом настаивали WADA и МОК. Однако CAS позволил россиянке продолжить выступления.

Она была допущена к катанию и претендовала на золотую медаль, но из-за ошибок в программе заняла в итоге четвертое место.

Ранее в Госдуме предостерегли Валиеву от участия в шоу Навки.

Фигурное катание,Камила Валиева,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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