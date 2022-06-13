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36 минут назад

Татьяна Тарасова показала, как выступала в 1965 году, когда ей было 18 лет. Фото

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила архивное фото в своих социальных сетях. На снимке, сделанном на чемпионате Европы 1965 года, Тарасова выступает со своим тогдашним партнёром Георгием Проскуриным.

Тарасова показала свое фото в 18 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этот день родился мой партнёр, прекрасный фигурист Георгий Проскурин. Всегда помню… На фото мы выступаем на чемпионате Европы 1965 г.» — подписала она фотографию.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ ТАРАСОВОЙ

Пара Тарасова — Проскурин заняла шестое место на турнире, который проходил в Москве. Победу одержали Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Вторыми стали швейцарцы Герда Йонер и Рюди Йонер. Замкнули тройку Татьяна Жук и Александр Горелик.

Фигурное катание,Георгий Проскурин,Людмила Белоусова,Олег Протопопов,Александр Горелик,Татьяна Тарасова,
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