«Подпишите фото» - Алина Загитова показала свежий снимок с Анной Щербаковой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Загитова сидит рядом с чемпионкой Олимпиады-2022 в том же виде Анной Щербаковой. Щербакова держит в руках телефон, на экране которого ещё одна российская фигуристка — Дарья Усачёва.
«Подпишите фото», — подписала снимок Загитова.
За карьеру Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года.