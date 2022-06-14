«Подпишите фото» - Алина Загитова показала свежий снимок с Анной Щербаковой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Загитова сидит рядом с чемпионкой Олимпиады-2022 в том же виде Анной Щербаковой. Щербакова держит в руках телефон, на экране которого ещё одна российская фигуристка — Дарья Усачёва.