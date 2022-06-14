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27 минут назад

«Подпишите фото». Алина Загитова показала свежий снимок с Анной Щербаковой

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Загитова сидит рядом с чемпионкой Олимпиады-2022 в том же виде Анной Щербаковой. Щербакова держит в руках телефон, на экране которого ещё одна российская фигуристка — Дарья Усачёва.

«Подпишите фото» - Алина Загитова показала свежий снимок с Анной Щербаковой
Фото: соцсетисоцсети

«Подпишите фото», — подписала снимок Загитова.

Из личного архива Алины Загитовой

За карьеру Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Фигурное катание,Алина Загитова,Анна Щербакова,
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