Одаренную юниорку «прокатили» мимо сборной России, а ученице Тутберидзе сделали аванс

Новый состав сборной России по фигурному катанию местами получился очень неожиданным.

Традиционные списки состава сборной России по фигурному катанию на следующий сезон наконец-то увидели свет. Местами команда получилась очень неожиданной. В сборную не включили одарённую юниорку Софью Самоделкину, зато нашли место для ученицы Тутберидзе Дарьи Усачёвой, пропустившей практически весь сезон. Аванс сделали и Дмитрию Алиеву, у которого после победы на чемпионате Европы – 2020 карьера пошла под откос. А что ещё удивило в новом составе сборной России?

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Самоделкину «прокатили» мимо сборной России

Оглашение состава сборной — всегда волнительное событие. Этот раз не исключение, несмотря на туманные перспективы международных стартов для наших спортсменов. Всё-таки иметь финансирование и поддержку от Федерации фигурного катания никому лишним не будет. Не говоря о том, что быть в сборной — престижно и почётно. Это, если хотите, своеобразный знак качества: на этих атлетов можно точно рассчитывать, они ведут всех остальных за собой и задают тон в развитии своих видов. По крайней мере, в текущем сезоне.

Однако когда талантов очень много, выбирать, кого брать в сборную, а кого оставить за бортом — крайне неприятная задача. А у нас как раз изобилие сильных фигуристов. Трудно решить, кого отправить в основу, кого — в резерв, а кого — на вольные хлеба. Особенно остро эта проблема стоит у девушек. С каждым годом в рядах сильных одиночниц у нас прибавление. Юниорки поражают ультра-си и так и метят вытеснить кого-то из взрослых любимиц публики.

Новый сезон-2022/2023 не стал исключением. До его старта ещё далеко, но имена счастливиц, прошедших в основу сборной, известны: Камила Валиева, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. Все в алфавитном порядке, без привязки к заслугам и регалиям. Появление в основе Муравьёвой — приятная новость для Плющенко. Обилие воспитанниц Тутберидзе и присутствие Туктамышевой уже не удивляет. Но кого не хватает? А не хватает, например, 15-летней Софьи Самоделкиной, которая замкнула пятёрку сильнейших на чемпионате России и стала второй на первенстве страны. Аделия Петросян, для сравнения, заняла на первенстве лишь пятое место. На чемпионате России проявила себя чуть лучше, чем Софа, выйдя на четвёртую позицию. Но кто из них был лучше в Санкт-Петербурге, кстати, до сих является предметом дискуссий. Ещё более странно, что в борьбе за сборную Самоделкину обошла Муравьёва. И на чемпионате России, и на первенстве страны ученица Плющенко была на позицию ниже, чем представительница ЦСКА. Крайне удивительно, что из всех юниорок обделить решили именно Софу.

Единственным разумным объяснением этому может послужить то, что она решила повременить с выходом во взрослые. Жалко, но вполне разумно, если кататься придётся только на внутренних турнирах. В феврале ей исполнится 16, и она спокойно сможет выйти во взрослые в сезоне-2023/2024.

Усачёвой сделали аванс

Майе Хромых и Алёне Косторной немного не повезло: они брали медали и вышли в финал Гран-при, но оказались в резерве. В случае Алёны это ожидаемо, так как из-за перелома кисти она пропустила чемпионат России. Майя же остановилась от сборной буквально в одном шаге. Или строчке турнирной таблицы, когда уступила Туктамышевой в Санкт-Петербурге. Обе не смогли там безупречно откататься, но Лиза забралась на седьмое место, Майя — на восьмое. Вот у Хромых и не осталось аргументов в свою пользу.

Дарье Усачёвой, напротив, повезло. Из-за жуткой травмы она практически не выступала. Привезла серебро с Гран-при Америки, а на Гран-при Японии её уже уносили на руках с катка. К чемпионату России она не восстановилась и к Кубку Первого канала тоже. Но, похоже, федерация учла её потенциал и не стала брать в резерв других девочек. Ту же Ксению Синицыну, которая заняла пятое и четвёртое места на этапах Гран-при, а на чемпионате России остановилась прямо за Майей — на девятом месте.

Бонус для чемпиона Европы

С составом мужчин федерация практически не колдовала. В основу включили всю шестёрку лидеров чемпионата России – это Пётр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин и Евгений Семененко. В резерв не взяли Глеба Лутфулина, который показал восьмой результат. Вместо него включили замкнувшего десятку Макара Игнатова. Место в сборной он обеспечил себе за счёт победы в финале Кубка России. Лутфулин там тоже выступал, но в категории юниоров и не слишком успешно: занял пятое место. Да и весь сезон, за исключением чемпионата России, он соревновался по юниорам. Так что пришлось уступить место старшему товарищу, который блеснул под занавес сезона.

Компанию Макару в резерве составили Дмитрий Алиев и Алексей Ерохов. Ерохов в Санкт-Петербурге стал седьмым, Алиев — девятым. Сезон для Димы выдался сложный, и включение в сборную, честно говоря, — некий бонус. Хочется верить, что он его оправдает и мы снова увидим на льду достойное катание чемпиона Европы.

Стабильность в парах

В спортивных парах всё стабильно. В основе: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Карина Акопова/Никита Рахманин. Слухи о распаде Павлюченко и Ходыкина не нашли подтверждения: ребята готовятся к новому сезону, и это очень радует. Здорово, что карьеру продолжают серебряные медалисты Пекина Тарасова и Морозов. Хотя нахождение в сборной, пусть и в основе, ещё не означает, что они выйдут в сезон. Как это бывает, всем известно. А вопрос мотивации выступать без международных турниров для столь титулованных и опытных спортсменов не может не стоять. В любом случае пока Женя и Вова уверяют, что хотят продолжать.

В резерве места заняли менее известные пары, но все они имеют неплохие перспективы проявить себя в будущем: Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Дочь Тутберидзе — в основе сборной