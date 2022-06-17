Бутырская посоветовала Трусовой успокоиться

Но Саша не должна рвать и метать в этом плане. У кого-то золотая медаль, а кто-то останется уникальным человеком в своем роде. Это спорт. Саша рисковала в короткой программе, пытаясь сделать тройной аксель. Надо было катать чисто», – сказала Бутырская.