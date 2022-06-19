Татьяна Тарасова опровергла новость о своей госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слухи, согласно которым её доставили в больницу. Ранее появилась информация о том, что специалиста госпитализировали.
«Меня госпитализировали в больницу? «Я у себя дома, на даче. Всё нормально», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.