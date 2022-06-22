Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском катании Алина Загитова проведет показательный боксерский поединок с чемпионом ОИ-2020 года по боксу в весовой категории до 57 килограмм Альбертом Батыргазиевым. Об этом сообщает РИА Новости.
Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, который организован столичным департаментом спорта. Также в рамках мероприятия пройдут соревнования по езде на самокатах, по BMX, MTB, воркауту, паркуру и другим видам спорта.
Сама Загитова сказала, что не хотела бы победить Батыргазиева «в первом же раунде».
«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс — как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы», — заявила она.