Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс — как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы», — заявила она.