ISU не стала извиняться перед Щербаковой и Трусовой

«ISU поддерживает олимпийский день с помощью публикаций на официальном сайте и в социальных сетях. Цель этой кампании – вдохновить людей праздновать силу спорта с помощью привлекательных спортивных образов. Эта кампания освещает не только олимпийских чемпионов, но и других активных фигуристов и конькобежцев», – заявили в ISU.