Щербакову убрали из списка олимпийских чемпионов Пекина

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал поздравления с Международным олимпийским днем, проиллюстрировав его фотографиями фигуристов-чемпионов ОИ -2022 в Пекине, среди которых не оказалось россиянки Анны Щербаковой. Об этом пишет «МКSport».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На Олимпийских играх в Пекине в этом году российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали в женском одиночном катании золото и серебро. При этом Трусова стала первой женщиной, выполнившей пять четвертных прыжков в произвольной программе.

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Публикуя поздравление с Международным олимпийским днем, который был учрежден в 1948 году и с тех пор отмечается 23 июня, ISU напомнил об объединяющей силе спорта.

«Время отпраздновать день, который представляет спорт и объединяет людей по всему миру!» - говорится в заявлении в официальном аккаунте организации в Twitter.

Текст сопровождает коллаж, составленный из фото завоевавших золото в Пекине французских танцоров Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, олимпийского чемпиона одиночника Нэйтан Чен, золотых призеров - китайской пары Суй Вэньцзин - Хань Цун - и

японки Каори Сакамото, которая стала только третьей в женском одиночном фигурном катании.

Коллаж вызвал возмущение у поклонников фигурного катания по всему миру. Они напомнили Международному союзу конькобежцев, что олимпийской чемпионкой Пекина среди женщин является не японка, а россиянка Анна Щербакова.

«Вы что, уже отменили Анну Щербакову? Иначе никак не понять, почему здесь фото всех олимпийских чемпионов, кроме нее», «ISU, или замените картинку, или поставьте ВСЕХ олимпийских чемпионов!», «Очень разочарован тем, что ISU игнорирует победу Анны на Олимпиаде ради «политкорректности». Она продемонстрировала настоящий спортивный дух и заслуживает того, чтобы стоять рядом с остальными золотыми медалистами», - написали они в комментариях к записи.