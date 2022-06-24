Фигуристы Загорски и Гурейро завершат карьеру

По информации «Матч ТВ», российская танцевальная пара фигуристов Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро не планирует продолжать профессиональную карьеру.

Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В межсезонье оба спортсмена длительное время провели в Австралии и пока не готовились к предстоящему сезону. 31-летний Гурейро занялся спортивным менеджментом, планы 27-летней Загорски в настоящий момент неизвестны.

Загорски и Гурейро дебютировали в соревнованиях за сборную России в 2015 году, ранее Тиффани представляла Францию, Джонатан же в детстве катался за Австралию. В составе российской сборной Загорски/Гурейро четыре раза стали призерами этапов Гран-при, трижды — чемпионата страны. На Олимпийских играх 2018 года они заняли 13-е место.