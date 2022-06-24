Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
49 минут назад

Фигуристы Загорски и Гурейро завершат карьеру

Матч ТВиещё 1

По информации «Матч ТВ», российская танцевальная пара фигуристов Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро не планирует продолжать профессиональную карьеру.

Фигуристы Загорски и Гурейро завершат карьеру
Фото:  Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В межсезонье оба спортсмена длительное время провели в Австралии и пока не готовились к предстоящему сезону. 31-летний Гурейро занялся спортивным менеджментом, планы 27-летней Загорски в настоящий момент неизвестны.

Загорски и Гурейро дебютировали в соревнованиях за сборную России в 2015 году, ранее Тиффани представляла Францию, Джонатан же в детстве катался за Австралию. В составе российской сборной Загорски/Гурейро четыре раза стали призерами этапов Гран-при, трижды — чемпионата страны. На Олимпийских играх 2018 года они заняли 13-е место.

В прошлом сезоне фигуристы не смогли отобраться на Олимпиаду в Пекине из-за неудачного выступления на национальном чемпионате, причиной которого стала болезнь партнерши. В обновленных списках сборной России, представленных в июне, Загорски/Гурейро не значатся ни в основном составе, ни в резерве.

Фигурное катание,Джонатан Гурейро,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители