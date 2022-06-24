"Это маразм": в России отреагировали на скандал вокруг Щербаковой

«Мне даже это нравится, потому что мы увидели истинное лицо Запада. Тут не приходится удивляться – и это тоже хорошо. Наши спортсмены и страна выглядят чище на их фоне. Отсутствие фотографий наших чемпионов говорит о трусости, слабости, бескультурье ISU.



Все их слова о толерантности, демократии, яйца выеденного не стоят, это помойка. Они окончательно раскрылись в своей злобе и ненависти по отношению к нам. Мы – та нация, которая несет мир, культуру, красоту спорта и великие достижения во всех видах спорта.



Что бы ни происходило, я бы поставил на их месте фото Ани Щербаковой, как минимум из чувства благородства. Маленькие девчонки – Валиева, Щербакова делают красивым вид спорта. Это останется навечно, они зарекомендовали себя величайшими мастерами спорта и искусства. Нас не будет, а они будут всегда.



Это факт, который должен утешить наших девочек. Мы их любим, обожаем и будем гордиться. Впереди нас ждет красивое будущее. Ни в коем случае нельзя озлобляться, надо оставаться людьми. Об этом говорят все религии, мы как раз те люди, которые придерживаются человеческих взаимоотношений, они честные и правдивые, в отличие от них», – сказал Лайшев.