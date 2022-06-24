"Это маразм": в России отреагировали на скандал вокруг Щербаковой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в соцсетях поздравление с Международным олимпийским днём, убрав изображение чемпионки ОИ-2022 Анны Щербаковой.
В качестве иллюстраций были выбраны фотографии победителей Игр-2022 в Пекине в личном турнире фигуристов. Снимки французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, американца Нэйтана Чена и китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цуна попали в публикацию, а фото Щербаковой было заменено изображением японки Каори Сакамото, которая стала бронзовым призёром соревнований.
«Я считаю, убирать фотографии наших ребят – это маразм», — приводит слова Навки Metaratings.
В поздравлении также не было фотографии сборной России, которая выиграла командный турнир. Награждение до сих пор не состоялось ввиду положительного допинг-теста Камилы Валиевой.
Международный союз конькобежцев (ISU) в приуроченной к Международному олимпийскому дню публикации не ставил целью упомянуть всех чемпионов Игр в Пекине. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в организации.
В четверг ISU не упомянул российских фигуристов в своей публикации в социальных сетях о Международном олимпийском дне. При этом в ней были другие олимпийские чемпионы Игр в Пекине по фигурному катанию - французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (танцы на льду), китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (пары) и американцы Натан Чен (мужское катание). Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.
"Как вы знаете, Международный олимпийский день отмечается 23 июня как день, призванный вдохновить людей вести активный образ жизни и объединяться, - сказали в организации. - Послание Международного олимпийского дня в этом году звучало так - "Олимпийский день прославляет силу спорта, объединяющего людей в мире". Будь то выступление перед своими товарищами по команде или выход на пробежку с друзьями, чтобы поддержать общее дело, - когда мы движемся вместе, мы остаемся вместе".
"ISU поддержал кампанию Международного олимпийского дня через публикацию на официальном сайте и постами в своих социальных сетях. Цель состоит в том, чтобы побудить людей прославлять силу спорта через спорт с помощью ярких изображений и сообщений. Для участия в этой кампании были задействованы не только олимпийские чемпионы, но и другие действующие фигуристы, как вы можете видеть из сообщений в социальных сетях о фигурном катании, синхронном катании, конькобежном спорте и шорт-треке", - отметили в организации.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты были отстранены от участия в соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
Международный союз конькобежцев (ISU), решив не выставлять в соцсетях среди изображений фигуристов - победителей Олимпиады в Пекине в поздравительном сообщении фотографию Анны Щербаковой, скорее всего, захотел избежать дополнительного порицания и внимания. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
"ISU, видимо, не хочет никакого дополнительного внимания к тому, какую он опубликовал фотографию, а также порицания. Но это, конечно, несправедливо, поскольку все олимпийские чемпионки есть, а наших нет - это культура отмены России. Это как есть все писатели, а Толстого и Пушкина нет. Поэтому и Щербаковой какое-то время для них нет, а потом она вернется", - сказала Журова.
Среди фотографий олимпийских чемпионов Пекина по фигурному катанию вместо россиянки было помещено изображение бронзового призера соревнований японки Каори Сакамото. Серебро в соревнованиях одиночниц завоевала россиянка Александра Трусова.
Отсутствие фотографии олимпийской чемпионки Анны Щербаковой среди изображений фигуристов - победителей Олимпиады в Пекине в поздравительном сообщении, опубликованном в социальных сетях Международного союза конькобежцев (ISU) и посвященном Международному Олимпийскому дню, является показателем глупости и слабости организации. Такое мнение ТАСС в четверг высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.
"Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать это не могу. Вклад советского и российского фигурного катания в мир фигурного катания, в том числе и становление ISU, переоценить невозможно, - сказал Авербух. - Он огромен, и слава фигурного катания, его история во многом связана именно с российскими именами, более 50 лет. Глупостью и показателем слабости я никак иначе [отсутствие фотографии Щербаковой] назвать не могу".
Экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Олимпиады 2022 года, которая прошла в Пекине, передает Metaratings.ru.
«Господи, не хочу про это говорить, что им еще рекламу делать? Если они убрали фото, то нарушают все олимпийские принципы», — сказала Роднина.
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не публиковать фото с россиянкой Анной Щербаковой.
«Мне даже это нравится, потому что мы увидели истинное лицо Запада. Тут не приходится удивляться – и это тоже хорошо. Наши спортсмены и страна выглядят чище на их фоне. Отсутствие фотографий наших чемпионов говорит о трусости, слабости, бескультурье ISU.
Все их слова о толерантности, демократии, яйца выеденного не стоят, это помойка. Они окончательно раскрылись в своей злобе и ненависти по отношению к нам. Мы – та нация, которая несет мир, культуру, красоту спорта и великие достижения во всех видах спорта.
Что бы ни происходило, я бы поставил на их месте фото Ани Щербаковой, как минимум из чувства благородства. Маленькие девчонки – Валиева, Щербакова делают красивым вид спорта. Это останется навечно, они зарекомендовали себя величайшими мастерами спорта и искусства. Нас не будет, а они будут всегда.
Это факт, который должен утешить наших девочек. Мы их любим, обожаем и будем гордиться. Впереди нас ждет красивое будущее. Ни в коем случае нельзя озлобляться, надо оставаться людьми. Об этом говорят все религии, мы как раз те люди, которые придерживаются человеческих взаимоотношений, они честные и правдивые, в отличие от них», – сказал Лайшев.
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Пост посвящён Международному олимпийскому дню, который отмечался вчера, 23 июня.
«Как бы с Международным олимпийским днём. Хотя олимпийское движение умерло…» — написал Ягудин.
Напомним, в настоящее время многие международные федерации запрещают российским спортсменам выступать в международных соревнованиях. Такие решения приняты в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
42-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Международный союз конькобежцев (ISU) решил не показывать фото российской олимпийской чемпионки в своей публикации по случаю Международного олимпийского дня, отмечаемого 23 июня.
В своих соцсетях организация разместила фотографии золотых медалистов ОИ-2022 по фигурному катанию, за исключением россиянки Анны Щербаковой. Вместо нее ISU вставил изображение занявшей третье место в индивидуальной программе среди девушек Каори Сакамото.
Данный ход руководящего органа повлек шквал критики со стороны зарубежных болельщиков:
@noharayouzi:
- Что-то я не понял: разве Сакамото является олимпийской чемпионкой Игр в Пекине?
@Sailor22Sun:
- Для членов ISU, по всей видимости, да. Для психологически здоровых людей – нет.
@Sj26926460:
- Где Анна?
@linKristen3:
- Какой грязный поступок!
@R1FigureSkating:
- На фоне таких действий российские атлеты и страна покажутся чистыми как слеза. Игнорирование олимпийской чемпионки Щербаковой говорит о трусости, слабости и отсутствии культуры у представителей ISU.
@t_ten_chn27:
- Все это, конечно, очень печально…
@InNatlandia:
- ISU «отменил» Анну Щербакову? Иначе я не могу объяснить то, почему он опубликовал фото всех олимпийских чемпионов, кроме нее.
@Adele27713009:
- Я, конечно, очень люблю Каори, но то, что вы убрали Анну лишь из-за ее русской национальности, является не чем иным, как дискриминацией по этническому признаку.
@Munchieloves:
- Очень разочарована тем, что ISU, похоже, находит дискредитацию олимпийских достижений Анны «политически корректным». Эта девушка славится своей порядочностью и заслуживала того, чтобы находится в вашей публикации рядом с остальными золотыми медалистами.
@nystyliz:
- Олимпийское движение, вроде как, должно служить тому, чтобы спорт объединял людей и способствовал миру. Но разве вы сейчас способствуете миру? Больше похоже на то, что, наоборот, сеете хаос.
Российская фигуристка Анна Щербакова выпустила видеоролик в честь празднования международного олимпийского дня.
«23 июня – Международный олимпийский день. Для каждого спортсмена огромная честь представлять свою страну на Олимпийских играх.
Я для этого проделала длинный и трудный путь. И невероятно счастлива, что на Олимпиаде в Пекине мне удалось показать два чистых проката и выиграть олимпийское золото», – сказала Щербакова.
Анна Щербакова – олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании. Годом ранее она выиграла два чемпионата мира – личный и командный. Анна – трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.