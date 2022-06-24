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1 час назад

РУСАДА ни разу не тестировало на допинг фигуристок Щербакову и Валиеву в 2022 году

Газета.Ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по май 2022 года проверило на допинг 21 российского фигуриста, проведя в общей сложности 33 процедуры допинг-контроля. Об этом информирует «Матч ТВ».

Валиеву и Щербакову перестали тестировать на допинг
Фото: Газета.руГазета.ру

Серебряную олимпийскую призерку Александру Трусову проверяли дважды. У золотых медалисток Олимпиады-2022 в Пекине Анны Щербаковой и Камилы Валиевой РУСАДА пробы в 2022 году не брало.

Как сообщает источник, данная статистика касается только допинг-контролей, выполняемых РУСАДА. Спортсмены, выступавшие на международных турнирах или включенные в международные пулы тестирования, могли иметь проверки по линии своих международных федераций. Отмечается, что одна проверка может включать в себя несколько тестов, например, когда в рамках одного визита берут и пробы крови, и пробы мочи.

Ранее российский фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Олимпийских игр — 2022.

Напомним, что российские спортсмены были отстранены от международных турниров по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку с 1 марта. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Анна Щербакова,Илья Авербух,
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