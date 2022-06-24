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49 минут назад

Плющенко выгнал из академии фигуристку Зинину за непослушание

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко принял решение отстранить от тренировок в собственной академии фигуристку Анастасия Зинину. По его словам, причиной расставания со спортсменкой стал отказ выполнять тренерские установки.

"Неприемлемые вещи": Плющенко выгнал из академии фигуристку
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

"У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее важнее было мнение мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы отвечать за ее здоровье не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой из академии. В нашем виде спорта хватает прецедентов, когда спортсмены заканчивали со спортом из-за своей самостоятельности или влияния родителей. В нашей академии такие вещи неприемлемы", - приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что на чемпионате России 2022 года Зинина заняла 12-е место. Спортсменка является двукратным призером этапов юниорской серии Гран-при, в академии Плющенко она тренировалась с сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что бывшая фигуристка Анна Семенович поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,Анна Семенович,
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