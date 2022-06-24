"Неприемлемые вещи": Плющенко выгнал из академии фигуристку

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко принял решение отстранить от тренировок в собственной академии фигуристку Анастасия Зинину. По его словам, причиной расставания со спортсменкой стал отказ выполнять тренерские установки.
"У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее важнее было мнение мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы отвечать за ее здоровье не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой из академии. В нашем виде спорта хватает прецедентов, когда спортсмены заканчивали со спортом из-за своей самостоятельности или влияния родителей. В нашей академии такие вещи неприемлемы", - приводит слова Плющенко ТАСС.
Напомним, что на чемпионате России 2022 года Зинина заняла 12-е место. Спортсменка является двукратным призером этапов юниорской серии Гран-при, в академии Плющенко она тренировалась с сезона-2020/21.
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