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1 час назад

Щербакова обратилась к ISU

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова оценила пост Международного союза конькобежцев (ISU) без ее фото среди победителей Игр-2022 в Пекине. Она обратилась к ISU в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Щербакова обратилась к ISU
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне 18 лет, и 15 из них я посвятила фигурному катанию. Я искренне верю, что в спорте все равны», — написала фигуристка.

Она поблагодарила болельщиков из разных стран за добрые сообщения и заключила, что спорт объединяет людей.

Ранее ISU опубликовал в социальных сетях пост по случаю Международного олимпийского дня. В фотогалерее присутствовали все чемпионы Игр-2022 в Пекине, однако Щербакова была заменена на обладательницу бронзы японку Каори Сакамото. В комментариях пользователи назвали решение ISU позорным.

7 июня ISU принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления. Из-за санкций россияне пропустили чемпионат мира.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Анна Щербакова,
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