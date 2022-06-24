«Отказывалась выполнять установки»: Почему Плющенко отчислил Зинину

Академия олимпийского чемпиона Евгения Плющенко приняла решение расстаться с 15-летней фигуристкой Анастасией Зининой. Плющенко заявил, что у Зининой была травма из-за которой спортсменке было запрещено выполнять элементы, но спортсменка слушала мнение родителей, а не наставников. Фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» встала на сторону тренеров, признавшись, что не понимает, о чем думали родители Зининой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В социальных сетях академии утверждается, что решение об отчислении было принято из-за нарушений дисциплины спортсменкой.

Видео дня

В беседе с ТАСС Плющенко объяснил, что Зининой было запрещено выполнять прыжки из-за травмы, но родители настаивали на полноценных тренировках.

«Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы.

У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы за ее здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой.

В фигурном катании хватает прецедентов, когда спортсмены заканчивали со спортом из-за своей самостоятельности или влияния родителей. В нашей академии такие вещи неприемлемы», — заявил специалист.

Интересно, что сама спортсменка отрицает факт нарушения дисциплины. «Ничего не нарушала. Так получилось», — написала Зинина в своем Telegram-канале, заверив в комментариях, что не собирается бросать спорт.

Стоит отметить, что юная спортсменка во время работы в «Ангелах Плющенко» брала дополнительные уроки на стороне, о чем не знали тренеры. Информацию об этом сообщил «Матч ТВ».

Несмотря на исключение из академии, Зинина поблагодарила Плющенко за сотрудничество и выложила в соцсетях совместное фото.

«Спасибо за все», — подписала она снимок, поставив смайлик в виде сердечка.

Свое удивление исключению Зининой выразила хореограф Елена Радионова, которая несколько дней назад ставила ей произвольную программу.

«Буквально позавчера я была в академии, совсем недавно поставила Насте произвольную программу, а сегодня я читаю новость, которой очень удивлена», — передает слова Радионовой РИА «Новости».

В беседе с «Газетой.Ru» фигуристка Катарина Гербольдт заявила, что не знает, о чем думали родители спортсменки, заставляя ее совершать прыжки.

«Я не считаю, что исключить Зинину — радикальное решение. В каждой группе есть правила, которые спортсмен и его родители должны соблюдать. Если они не соблюдаются, значит им не по пути.

Я не могу ответить, на вопрос, о чем думали родители. Наверное, ни о чем, раз им не жалко своего ребенка. Может, у них зашкаливают амбиции. Может, у них еще несколько детей. Одним больше, одним меньше. Тренеры стараются сберечь своих спортсменов, а родители не понимают этого. В итоге дети получают травмы, а могут и закончить со спортом.

Тренер лучше разбирается в спорте, понимает, что и как нужно. Наставник же тоже заинтересован в успехах подопечного.

Какая травма была у спортсменки, что ей запретили прыгать? Могло быть все что угодно. Если на начальном этапе травмы продолжать давать нагрузку, то фигурист может ее усугубить так, что ходить не будет. Одному богу известно, что может произойти в момент приземления. Травмы разные бывают. Она может разорвать связки или получить перелом. Переломы тоже бывают разными: можно оправиться через три недели, а можно и хромать потом. Одно неудачное падение может привести к полному завершению карьеры», — сказала Гербольдт.

Уже известно, что Зинина перешла в московскую школу «Армия фигурного катания» к тренеру Алексею Василевскому. Об этом рассказал сам специалист в беседе с «Чемпионатом».

На чемпионате России 2022 года Зинина заняла 12-е место. Спортсменка является двукратным призером этапов юниорской серии Гран-при, в академии Плющенко она тренировалась с сезона-2020/21.

В фигурном катании бывали случаи, когда родители слишком давили на ребенка. Например, в 2019 году карьеру в возрасте 17 лет неожиданно завершила Полина Цурская, которая на юниорских соревнованиях обыгрывала именитых Алину Загитову, Софью Самодурову и Станиславу Константинову.

Спортсменка призналась, что с 11 лет не хотела заниматься спортом, но родители ничего не хотели слышать об этом.

«Папа и мама, хоть и приняли мое решение, но не смирились с ним. Они реально не понимают, как можно взять и добровольно отказаться от всего, что составляло твою жизнь на протяжении многих лет.