Фото дня: После бокса Алина Загитова опробовала еще один вид спорта

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила новые фотографии в своих социальных сетях. На снимках показано, как спортсменка занимается вейксёрфингом — это разновидность катания за катером-буксировщиком. С одного бока катер-буксировщик грузится балластом — это позволяет ему делать одну большую волну с одного борта. Спортсмен стартует из воды, используя короткую верёвку, а после набора скорости глиссирует по волне, оставляемой катером, не используя фал.