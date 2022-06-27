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2 часа назад

Алина Загитова опробовала вейксёрфинг. Фото

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила новые фотографии в своих социальных сетях. На снимках показано, как спортсменка занимается вейксёрфингом — это разновидность катания за катером-буксировщиком. С одного бока катер-буксировщик грузится балластом — это позволяет ему делать одну большую волну с одного борта. Спортсмен стартует из воды, используя короткую верёвку, а после набора скорости глиссирует по волне, оставляемой катером, не используя фал.

Фото дня: После бокса Алина Загитова опробовала еще один вид спорта
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Александра Трусова приземлила выброс в два оборота:

Фигурное катание,Александра Трусова,Алина Загитова,
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