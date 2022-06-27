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1 час назад

Татьяна Тарасова обратилась к Тамаре Москвиной

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к другому заслуженному тренеру Тамаре Москвиной. Она поздравила её с днём рождения. Вчера, 26 июня, Москвиной исполнился 81 год.

Тарасова поздравила Москвину с днем рождения
Фото: ТАССТАСС

«Тамарочка, моя дорогая! С днём рождения! Люблю и восхищаюсь тобой всегда! Будь здорова!» — написала Тарасова в своих социальных сетях.

В настоящее время ведущими учениками Тамары Москвиной являются спортивные пары Анастасия МишинаАлександр Галлямов (олимпийские чемпионы 2022 года в командных соревнованиях, чемпионы мира 2021 года, чемпионы Европы 2022 года, чемпионы России 2022 года) и Александра БойковаДмитрий Козловский (чемпионы Европы 2020 года, чемпионы России 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира 2021 года).

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