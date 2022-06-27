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3 часа назад

Фетисов о Загитовой: «Фигуристка в боксе – это чересчур. Футбол для хоккеиста, как в случае с Овечкиным, – это нормально»

Sports.ruиещё 2

Вячеслав Фетисов высказался о боксерском мастер-классе фигуристки Алины Загитовой.

Фетисов о Загитовой: «Фигуристка в боксе – это чересчур»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целом я нормально отношусь к тому, что профессиональные спортсмены выступают в других видах спорта в рамках шоу. Если это помогает популяризовать спорт и здоровый образ жизни, почему нет. Но, безусловно, здесь нужно соблюдать меру, чтобы это не выгля

Футбол для хоккеиста, как в случае с Овечкиным, – это нормально. А фигуристка, выступающая в боксе, – это чересчур, на мой взгляд. Тут важно не переступить через грань, чтобы это не было смешно.

Для девочек такие выступления – это «ту мач». Случай с Загитовой, возможно, был немного за этой гранью», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Фигурное катание,Вячеслав Фетисов,
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